Угроза применения ядерного оружия вполне реальна, в настоящее время риски выше, чем когда-либо со времен холодной войны.

Об этом заявила в понедельник, 4 апреля, замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, выступая на комиссии по разоружению, пишет ТАСС.

"Сложившаяся ситуация - это суровое напоминание о том, что опасность использования ядерного оружия не является абстрактной, угроза вполне реальна. Кроме того, риск применения его выше, чем когда-либо со времен холодной войны", - сказала она.

Замгенсека ООН добавила, что вероятность просчетов и непонимания станет более реальной из-за развития новых систем вооружений.

"Необходимо остановить эрозию контроля над вооружениями. Государства должны строго соблюдать обязательства в рамках договоров", - заявила Накамицу.

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