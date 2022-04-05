Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон - сделала заявление о вероятности ядерной войны на полуострове.

Она заявила, что такая война нанесет корейскому народу еще большую рану, чем полвека назад.

"Мы точно выступаем против такой войны. Если нас никто не трогает, то и мы ни за что не нанесем удар первыми. Но если южнокорейские войска тронут хоть пядь нашей земли, то они попадут в ужасную катастрофу, которую могли даже вообразить. Если Южная Корея выберет военную конфронтацию, наши ядерные войска будут вынуждены выполнить свой долг", - сказала сестра Ким Чен Ына.

Напомним, что КНДР в конце марта успешно испытала самую тяжелую баллистическую ракету в своей истории.

Также мы писали, что ООН считает, что угроза применения ядерного оружия в мире реальнее, чем когда-либо со времен холодной войны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в обновляемом материале.

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