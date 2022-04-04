В Украине начался "милитаристский" тренд на имена для новорожденных детей. Так, новорожденного мальчика в Винницкой области назвали Яном Джевелином, а девочку в Киеве - Джавелиной. В честь Javelin - американского перносного противотанкового ракетного комплекса, который наши военные используют против бронетехники российских оккупантов.

Об этом сообщает Министерство юстиции в Facebook.

"Для некоторых при выборе имени для своих малышей решающую роль сыграла война, в которой украинцы уже второй месяц борются за независимость и суверенитет нашего государства. Так, в Винницкой области и Киеве новорожденные мальчик и девочка получили имена Ян Джевелин и Джавелина соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без привязки к теме войны, но при этом не менее оригинальные и редкие имена для своих малышей выбрали еще десятки молодых родителей по всей стране.

В частности, мальчикам давали имена Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Ерений, Левкиян, Сулейман, Кай, Яремий, Эней, Лемуэль, Юсуф, Ахил, Лучезар, Соломон, Михаил-Мир.

Девочкам - Добряна, Афина, Акилина, Феврония, Ругая, Айлин, Шашана, Лилу, Милада, Роксолана, Астрид, Еустасия, Яснодара.

Скриншот: Facebook/Міністерство юстиції України

Ранее мы писали, что с начала войны в Украине погиб уже 161 ребенок. 264 - получили ранения по состоянию на утро 4 апреля.

Также "Страна" рассказывала, что дети переселенцев смогут пойти в первый класс на новом месте.