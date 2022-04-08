Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложенная Россией схема оплаты газа в рублях станет путем обхода действующих санкций и несет риски для компаний.

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции в Швеции.

"Тема, которую мы в настоящий момент обсуждаем с государствами-членами ЕС, - это требование Путина платить в рублях (за поставки газа - Ред.). Мы провели детальный юридический анализ принятого указа, полагаем, что предложение по обмену валюты будет не только представлять риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 31 марта Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", который предусматривает, что расчеты за газ с "недружественными странами" (в этот список попали в том числа государства ЕС) будет осуществляться в рублях.

Как сообщалось, Будапешт одобрил требование РФ платить за газ в рублях, Беларусь перешла на покупку голубого топлива из России за российскую валюту. Рассматривает варианты оплаты российского газа в рублях и латвийская газовая компания. Словакия же заявила, что будет действовать в унисон с ЕC в данном вопросе.

Вместе с тем, в Белом доме заявили, что каждая страна сама решает, платить ли ей в рублях за российский газ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

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