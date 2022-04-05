Беларусь с апреля переходит на российские рубли в расчетах за газ с Россией. В связи с этим для потребителей обещают снизить тариф.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге Министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Более того, цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением. С учетом достигнутых договоренностей в самое ближайшее время Правительством будут приняты решения о снижении ценовой нагрузки на потребителей за потребляемый природный газ", - заявляют в Минске, называя это "экономической интеграцией в действии".

Напомним, 31 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что если с 1 апреля "недружественные страны" не будут платить за российский газ в рублях, то в России это посчитают неисполнением обязательств по газовым контрактам и они будут остановлены.

Ранее стало известно, что латвийская газовая компания рассматривает варианты оплаты российского газа в рублях. В то же время министр экономики Словакии объяснил, почему страна готова платить за российский газ рублями.

Подробнее о ситуации с расчетами за газ в рублях читайте здесь.