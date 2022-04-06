Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пригласил российского президента Владимира Путина на переговоры по миру в Будапешт, добавив, что последний дал положительный ответ, но с некими условиями.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в переговорах могли бы принять участие лидеры Украины, Франции и Германии.

Сегодня, 6 апреля, Орбан переговорил по телефону с Путиным и призвал его прекратить огонь в Украине.

Также венгерский премьер подтвердил намерения Венгрии платить за российский газ в рублях. "Если Россия просит платить в рублях - будем платить в рублях", - сказал Орбан.

Кроме того, премьер Венгрии заявил, что его страна "не поддастся давлению" с целью расширения санкций на импорт нефти и газа из России.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, что для Украины означает победа на выборах в Венгрии Орбана.

Также мы также приводили объяснение Орбана, почему Будапешт продолжит закупки российских нефти и газа.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.