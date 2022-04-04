Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на выборах в парламент.

Об этом сообщает Reuters.

Виктор Орбан провел успешную кампанию, чтобы убедить основной электорат своей партии Фидес в том, что шестипартийный оппозиционный альянс Питера Марки-Зая, обещающий наладить отношения с Европейским союзом, может втянуть страну в войну. Известно, что премьер-министр настроен на сотрудничество с Россией, которое продолжалось долгие годы.

Предварительные результаты с 57,6% подсчитанных голосов по национальному партийному списку показали, что партия Орбана Фидес лидирует с 55,7% голосов против 32,5% оппозиционного альянса Марки-Зая. Фидес также лидировала в подавляющем большинстве одномандатных округов.

Основываясь на текущих частичных результатах, Национальная избирательная комиссия заявила, что Фидес получит 134 места, т.е. большинство в две трети, а оппозиционный альянс получит 58 мест. Крайне правая партия "Наша Родина" также прошла бы в парламент, преодолев 5-процентный барьер.

Напомним, Венгрия не разрешит поставлять оружие Украине через свою страну и не откажется от нефти и газа из РФ.

Ранее мы писали, что Венгрия против бесполётной зоны над Украиной и не хочет посылать солдат и оружие за пределы НАТО.