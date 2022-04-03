В воскресенье, 3 апреля, в Венгрии и Сербии состоятся общенациональные выборы. В первой будут выбирать новый состав парламента, а во второй – еще и президента.

Уточним, что на прошлых выборах в Венгрии победил Виктор Орбан с его ФИДЕС, набрав в коалиции с Христианско-демократической народной партией почти 48,5% голосов. Это позволило ему занять две трети депутатских мандатов в парламенте – 133 из 199.

Уточним, что соперниками Орбана в этот раз будет объединенная оппозиция во главе с партиями "Демократическая коалиция", "Йоббик", "Диалог за Венгрию", "Монументум", социалистами и зелеными. В качестве кандидата на пост премьера Венгрии Петера Марки-Зая.

Согласно последним опросам, ФИДЕС сохраняет небольшое преимущество над объединенной оппозицией.

А в Сербии, которая является одним из немногих союзников РФ, результат выборов известен заранее – там рейтинг президента Александра Вучича слишком высокий, хотя оппозиция пытается сделать все возможное.

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