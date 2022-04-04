Премьер Венгрии Виктор Орбан, чья партия победила на парламентских выборах, заявил, что ему пытались помешать американский финансист, основатель фонда "Возрождение" Джордж Сорос и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в своей речи после оглашения результатов голосования.

"Мы до конца жизни будем помнить эту победу, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством противников: местными левыми, интернациональным левым крылом, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами и институтами империи Сороса, международными средствами массовой информации, а также украинским президентом. У нас никогда не было столько оппонентов", - заявил Орбан в своей речи после оглашения результатов голосования.

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