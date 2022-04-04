Премьер-министр Венгрии сказал, что на выборах ему пытались помешать Сорос и Зеленский
Премьер Венгрии Виктор Орбан, чья партия победила на парламентских выборах, заявил, что ему пытались помешать американский финансист, основатель фонда "Возрождение" Джордж Сорос и президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом он сказал в своей речи после оглашения результатов голосования.
"Мы до конца жизни будем помнить эту победу, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством противников: местными левыми, интернациональным левым крылом, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами и институтами империи Сороса, международными средствами массовой информации, а также украинским президентом. У нас никогда не было столько оппонентов", - заявил Орбан в своей речи после оглашения результатов голосования.
Война в Украине продолжается уже 40-й день. "Страна" анализировала главные события вчерашнего дня, 3 апреля: хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить.
Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, почему, по версии Запада, началась война в Украине.