Венгрия рассматривает вопрос об оплате поставок газа из Российской Федерации в рублях.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на совместной пресс-конференции со своим сербским коллегой Николой Селаковичем после переговоров в Сегеде.

Отвечая на вопрос об оплате за газ в рублях, глава МИД Венгрии сказал, что его страна должна будет выполнить "свое первое платежное обязательство перед "Газпромом" в конце мая, а в настоящее время прорабатываются детали технического решения".

"Энергоснабжение Венгрии безопасно и останется безопасным", - сказал Сийярто.

Ранее Россия предложила европейским покупателям газа схему оплаты за него в рублях, которая предполагает обязательное открытие рублевого счета в российском банке.

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