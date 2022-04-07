МИД Украины расценивает позицию Венгрии по оплате за энергоресурсы России в рублях как недружественную.

Об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Олега Николаенко, обнародованном пресс-службой ведомства.

"Рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию по отношению к нашему государству. Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского Союза, который принципиально отказался удовлетворять российскую прихоть", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении Венгрии платить за российский газ в рублях.

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