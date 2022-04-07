Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение об оплате в рублях поставок российского газа страны принимают индивидуально. А США уже высказывались против подобного шага.

Об этом Псаки заявила 6 апреля на брифинге.

Таким образом она прокомментировала слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Будапешт готов платить за газ в рублях, если Россия этого захочет. У нее спросили, взаимодействовали ли США с Венгрией по этой теме.

"Очевидно, что полагаться на рубль - это решение, которое страны принимают индивидуально. Мы четко изложили свою позицию по этому вопросу", - ответила Псаки.

Псаки также напомнила, что Венгрия является союзником США по НАТО.

"Мы продолжаем сотрудничать по целому спектру двусторонних и общих глобальных интересов, включая оборону НАТО и гуманитарную помощь. Мы продолжим работать над укреплением нашего партнерства", - добавила представитель Белого дома.

Позднее во время брифинга ее спросили, намерена ли американская сторона в ближайшее время контактировать с Венгрией по вопросу оплаты в рублях поставок из РФ. В ответ Псаки пообещала уточнить у Госдепартамента США, есть ли соответствующие планы у вашингтонской администрации.

Один из журналистов также попросил пресс-секретаря Белого дома прокомментировать рост курса рубля. Псаки повторила высказывавшуюся ранее в Вашингтоне позицию о том, что введенные против России западные санкции эффективны, а повышение курса рубля объяснятся принятием в РФ "искусственных мер".

"Важно отметить, что ЦБ РФ принимает меры для искусственной поддержки рубля. Так что в действительности это не рост. Он искусственно поддерживается за счет вводимых ограничений, в числе которых запрет на продажу банками долларов клиентам. Они по сути манипулируют этим", - сказала Псаки.

Затем Псаки затронула тему войны в Украине. По ее словам, Джо Байден по-прежнему не стремится к конфликту с Россией, а его высказывание о готовности пойти на войну ("И кстати, если мне придется идти на войну, я пойду с вами, ребята. Я говорю серьезно", - сказал недавно Байден) не означают какого-либо изменения курса США.

"У него нет намерений направлять войска или вести боевые действия между силами США и России. Это было выражением его давней любви к профсоюзам и тем, кто входит в них, к людям, вместе с которыми он был бы рад оказаться в окопах, это не свидетельство изменения курса США", - сказала Псаки.

Комментируя слова Байдена о том, что в США обучали военных Украины тому, как использовать поставляемые в страну вооружения и военную технику, Псаки отметила: "Некоторое время назад имело место обучение. Очевидно, что в течение какого-то времени мы предоставили им различные вооружения. Он имел в виду то же, о чем говорил министр Ллойд Остин. Без широкой военной помощи, которую мы предоставляли украинцам в последние несколько недель и даже за месяцы до этого, они не могли бы эффективно давать отпор". Она также добавила: "Нет ничего нового относительно подготовки, о чем можно было бы сообщить вам".

Кроме того, Паски объявила, что заявления США о предстоящем саммите G20 в Индонезии 15-16 ноября не обязательно означают намерение бойкотировать его в случае присутствия на нем России.

Ее попросили прокомментировать слова министра финансов США Джанет Йеллен, которая ранее заявила, что Соединенные Штаты не будут участвовать в мероприятиях на саммите G20, если на них будет присутствовать Россия.

"Она позже уточнила, что имела в виду встречи на министерском уровне и более конкретные встречи. Президент также заявил во время поездки в Европу, что не считает, что Россия должна быть частью G20, то есть встреч. Я бы отметила, что до него осталось семь месяцев, что в нашей жизни является огромным количеством времени. Это не было признаком того, что мы планируем бойкотировать или не посещать мероприятие. Президент говорил о том, что теперь не следует вести с Россией дела как обычно", - отметила пресс-секретарь.

Затем она затруднилась уточнить, смогут ли США и союзники годами оказывать Украине военную помощь, если боевые действия на ее территории будут продолжаться столь долго.

"Я не могу дать оценку по поводу обеспечения, потому что очевидно, что это война и что потребности будут меняться с течением времени", - сказала Псаки.

Также пресс-секретарь Белого дома призналась, что смотрела видеозапись, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами, но оказалась не готова подтвердить ее подлинность.

"Я видела видео. У меня нет каких-либо подтверждений или оценок подлинности видео или публикации", - сказала она, комментируя материал в газете The New York Times, в котором говорится, что издание подтвердило подлинность данной записи.

Ранее Псаки анонсировала новые санкции против России и называла их цель.

Также она заявляла, что Украина должна сама решать, на какой исход переговоров с Россией она готова согласиться.