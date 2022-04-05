Украина должна сама решать, на какой исход переговоров с Россией она готова согласиться.

Об этом заявила на брифинге 4 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, говоря о возможных территориальных уступках Киева на переговорах с Москвой.

"Украина должна сама решать, на какой исход переговоров с РФ готова согласиться", - сказала Псаки.

По ее словам, в США также не видят особых перспектив отправки в Украину миротворческих сил.

"Идеи отправки миротворцев на Украину звучат постоянно, но ни одна не воплотилась в предложениях, пригодных к рассмотрению", - заявили в Белом доме.

Что касается позиции США о возможности отправки американских войск в Украину, то Паски сказала, что она не претерпела изменений, и президент Джо Байден по-прежнему не рассматривает эту идею.

"Ничего не изменилось в плане взглядов президента на силы США на земле (то есть на возможность отправки американских войск в Украину - Ред.)", - подчеркнула Псаки.

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