Зеленский подписал указ об официальном создании делегации для переговоров с Россией (которая до этого была неофициальной).

Главой делегации, теперь уже согласно указу, стал Давид Арахамия. Ему разрешается по согласованию с главой МИД вносить изменения в состав делегации.

Полный состав делегации:

Арахамия Давид Георгиевич – народный депутат Украины, глава делегации;

Костин Андрей Евгеньевич – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);

Лубинец Дмитрий Валерьевич – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);

Малюська Денис Леонтьевич – министр юстиции Украины, член делегации;

Подоляк Михаил Михайлович – советник главы Офиса президента Украины, член делегации;

Резников Алексей Юрьевич – министр обороны Украины, член делегации;

Точицкий Николай Станиславович – заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации;

Умеров Рустем Энверович – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);

Малиновский Александр Петрович – юрист-международник, эксперт делегации;

Чалый Александр Александрович – чрезвычайный и полномочный посол Украины, эксперт делегации.

Напомним, РФ устно согласилась с предложениями Украины, однако дата встречи Зеленского и Путина пока не определена.

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