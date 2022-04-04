Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с Россией. Документ
Зеленский подписал указ об официальном создании делегации для переговоров с Россией (которая до этого была неофициальной).
Главой делегации, теперь уже согласно указу, стал Давид Арахамия. Ему разрешается по согласованию с главой МИД вносить изменения в состав делегации.
Полный состав делегации:
- Арахамия Давид Георгиевич – народный депутат Украины, глава делегации;
- Костин Андрей Евгеньевич – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);
- Лубинец Дмитрий Валерьевич – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);
- Малюська Денис Леонтьевич – министр юстиции Украины, член делегации;
- Подоляк Михаил Михайлович – советник главы Офиса президента Украины, член делегации;
- Резников Алексей Юрьевич – министр обороны Украины, член делегации;
- Точицкий Николай Станиславович – заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации;
- Умеров Рустем Энверович – народный депутат Украины, член делегации (по согласию);
- Малиновский Александр Петрович – юрист-международник, эксперт делегации;
- Чалый Александр Александрович – чрезвычайный и полномочный посол Украины, эксперт делегации.
Напомним, РФ устно согласилась с предложениями Украины, однако дата встречи Зеленского и Путина пока не определена.
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