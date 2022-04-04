Российская газета "Ведомости" публикует взгляд источников с российской стороны на переговорный процесс с Украиной. По их данным, переговоры между Россией и Украиной разделили на четыре основных направления.

1. Внеблоковый статус Украины.

"В его рамках обсуждается, должна ли страна в дальнейшем сохранять нейтральность или может стать членом НАТО. При этом до сих пор нет согласия по вопросу гарантий такого внеблокового статуса между сторонами. Украинцы хотят гарантий безопасности, которые напоминали бы ст. 5 договора НАТО, т.е. обещали прямую военную помощь в случае угрозы", - говорит собеседник "Ведомостей".

2. Демилитаризация.

"Украина настаивает на том, чтобы сохранить текущую численность войск, в то время как, по мнению России, она должна быть меньше в несколько раз и не иметь ряда дальнобойных систем. Позиция России заключается в том, что армия Украины не должна быть больше 50 000 человек. А Украина, по словам источника "Ведомостей", предлагает взять за образец Финляндию - оценить численность армии этой страны и провести корреляцию с учетом численности ее населения. В Финляндии в 2020 году было 21 500 солдат на 5,5 млн человек (в Украине проживает более 42 млн)", - пишут "Ведомости".

3. Политическое устройство Украины. Здесь консенсуса тоже нет. Так как Россия настаивает на "устранении праворадикальных политических группировок". Но это не рассматривает Киев.

4. Самым сложным, по словам источника "Ведомостей", является четвертое направление переговоров - о границах Украины. В этом вопросе нет даже признаков компромисса.



Напомним, Россия настаивает на признании Украиной российского статуса Крыма и независимости "ЛДНР". Но украинская делегация заявляет, что категорически не рассматривает какие-либо уступки по территориальному вопросу.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский считает, что участники переговоров близки к договоренности о нейтральном статусе Украины.

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