Президент Украины Владимир Зеленский считает, что участники переговоров близки к согласованию договоренностей, которые могут предполагать безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус Украины.

Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу CBS.

Также, по его словам, договоренности должны включать в себя возможность вступления Украины в ЕС.

При этом обязательным условием договорённостей он назвал гарантии безопасности Украины.

"Важная часть этих договоренностей - гарантии безопасности. Гарантии безопасности должны предполагать наличие круга государств, которые будут поддерживать нашу страну. И в случае агрессии со стороны России против Украины лидеры этих стран будут помогать Украине различным образом", - сказал Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Зеленский заявил, что США пока не согласились предоставить гарантии безопасности в том виде, о котором просил Киев.

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