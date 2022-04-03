Зеленский считает, что участники переговоров близки к договоренности о нейтральном статусе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что участники переговоров близки к согласованию договоренностей, которые могут предполагать безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус Украины.
Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу CBS.
Также, по его словам, договоренности должны включать в себя возможность вступления Украины в ЕС.
При этом обязательным условием договорённостей он назвал гарантии безопасности Украины.
"Важная часть этих договоренностей - гарантии безопасности. Гарантии безопасности должны предполагать наличие круга государств, которые будут поддерживать нашу страну. И в случае агрессии со стороны России против Украины лидеры этих стран будут помогать Украине различным образом", - сказал Зеленский.
Напомним, в этом же интервью Зеленский заявил, что США пока не согласились предоставить гарантии безопасности в том виде, о котором просил Киев.
Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.
Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины — в публикации "Где пройдет линия".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео — Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".