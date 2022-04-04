Разведка Великобритании считает, что Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России в Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Британии в Twitter.

"В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются захватить город. Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным ударам, но украинские силы оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах", - говорится в сообщении британской разведки.

Также разведка Британии считает, что что РФ продолжает переброску войск, в том числе наемников из ЧВК "Вагнера", на Донбасс.

"Российские силы продолжают консолидацию и реорганизацию, поскольку они переориентируют свое наступление на регион Донбасса на востоке Украины", - говорится в отчете разведки Британии от 4 апреля.

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