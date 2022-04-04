Утром в понедельник, 4 апреля, российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.

Об этом в Telegram-канале сообщает мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, сбор информации продолжается. Сенкевич просит не публиковать фото и видео последствий ударов до того, как это сделают официальные источники.

Напомним, войска РФ ночью нанесли ракетный удар по Одессе.

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