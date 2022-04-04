В ночь с 3 на 4 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы.

Об этом в Facebook сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, дополнительная информация уточняется.

Напомним, вчера утром Россия нанесла удар по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу.

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