По Одессе был нанесен ракетный удар. Иллюстративное фото: nara.getarchive.net

В ночь с 3 на 4 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. 

Об этом в Facebook сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. 

По его словам, дополнительная информация уточняется. 

Удар по Одессе

Напомним, вчера утром Россия нанесла удар по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу.

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