В ВСУ рассказали, что попавший в скандальное видео с трансвеститом депутат Одесского горсовета Андрей Кисловский злоупотреблял положением, зарабатывал на волонтерской помощи и притворялся участником боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командовния "Юг".

"Пойманный на горячем в эпоху тотального афиширования нюансов частной жизни бывший коммунист, депутат, пытающийся спрятаться в рядах защитников Одесской области. Андрей Вячеславович Кисловский - депутат Одесского горсовета, ведущий бизнес в Крыму и России, пытается оправдать свое имя, прикрываясь военной формой и фейковой службой в ВСУ.

Скомпрометированный недостойным поведением, указанный гражданин, используя военную форму, оправдывает частное сведение с ним собственных счетов в военное время тотальным позором. По состоянию на сейчас гражданин Кисловский никакого отношения ни к ВСУ ни к ТРО не имеет", - указано в сообщении.

По данным Оперативного командовния "Юг", для публикации материалов от имени ВСУ используют официальные каналы, которыми может воспользоваться каждый в ВСУ.

"Другая спекуляция атрибутикой и принадлежностью к боевым подразделениям – не более фейк, не достойных высокого офицерского звания персоналий. И этим мы тоже уже занимаемся!", - добавили представители командования.

На днях по одесским телеграм-каналам прошло скандальное видео с депутатом Одесского горсовета Андреем Кисловским. Его задержали, судя по заявлениям авторов ролика, в одном из подпольных борделей Ланжерона с мужчиной-трансвеститом. На видео силовики врываются в комнату, кладут обнаженного депутата на пол и заставляют назвать свое имя. Андрей Кисловский - не только депутат, но и военный. С 2015 года он был замом военкома Приморского района Одессы. Имел звание полковника ВСУ. После начала войны заявил, что вошёл в одесскую тероборону и выкладывал в Facebook фотографии в камуфляже и с желтыми повязками.

Напомним, 31 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что людей типа депутата изюмского горсовета от ОПЗЖ Анатолия Фомичевского на которого 25 марта Государственное бюро расследований открыло уголовное производство за госизмену, будут задерживать. А при задержании, по его словам "может случиться всякое".

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