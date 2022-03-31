Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что людей типа депутата изюмского горсовета от ОПЗЖ Анатолия Фомичевского на которого 25 марта Государственное бюро расследований открыло уголовное производство за госизмену, будут задерживать. А при задержании, по его словам "может случиться всякое".

Как пишет "Украинформ", об этом Данилов заявил во время телемарафона.

"Ему грозит 111 статья - государственная измена. Более того, будет происходить задержание таких людей. Когда идет война, то при задержании бывают разные вещи. Не хочу никого пугать, но хочу всем объяснить: если вы помогаете врагу, наше государство может ответить вам мгновенно. И это уже неоднократно доказано", - сказал Данилов.

Он добавил, что сейчас страна живет по законам военного времени.

Между тем в ОПЗЖ заявили, что информация о Фомичевском, якобы сдавшем Изюм россиянам, не соответствует действительности.

В партии напомнили, что источником информации стал начальник управления изюмской мэрии Стрельник, а он не может быть объективным, поскольку вместе с мэром от партии "Слуга народа" Марченко покинул город с первой колонной беженцев и, по сути, бросил город.

"Тезис о "незащищенной дороге" дискредитирует профессионализм ВСУ и не соответствует действительности, поскольку бои в районе Изюма ведутся уже более двух недель, и все дороги хорошо известны ВСУ. Но в случае, если правоохранительные органы все-таки найдут какое-либо подтверждение информации в сообщении Стрельника, Фомичевский должен быть немедленно задержан в соответствии с законами Украины", - заявляют в партии.

Как писала "Страна", мэр Изюма Валерий Марченко заявил, что депутаты горсовета Изюма Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов вместе с бывшим работником милиции Владиславом Соколовым и экс-мэром Александром Божковым начали сотрудничество с российскими войсками в городе.

А заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин в комментарии "Стране" рассказал подробности о подозреваемых в коллаборационизме.