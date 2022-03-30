В Киеве вооруженные автоматами люди разоружили патрульных, которые остановили для проверки автомобиль.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своей странице в Facebook.

По данным прокуратуры, согласно материалам следствия, патрульные полицейские остановили автомобиль Audi Q7, за рулем которого находилась женщина. В ходе проверки документов на автомобиль они обнаружили признаки подделки. Женщина позвонила мужу, и он приехал вместе с двумя десятками вооруженных автоматами людей.

Мужчина начал нецензурно оскорблять полицейских, обвиняя в безосновательной остановке автомобиля его жены, и приказал "группе поддержки" отобрать у патрульных табельное оружие. Преступники, оцепив полицейских и направив на них автоматы, выполнили это указание. Вскоре после этого мужчину, который был инициатором инцидента, задержали.

В настоящее время 57-летнему мужчине уже сообщили о подозрении по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа, оказания сопротивления работнику правоохранительного органа и вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа.

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