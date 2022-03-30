Вечером 29 марта в Израиле, в городе Бней-Брак, расположенном недалеко от Тель-Авива, произошел теракт - уже третий за неделю. Стрелок из Палестины расстрелял пятерых человек.

Об этом сообщает израильское издание Walla.

По предварительным данным, около 20:00 вооруженный штурмовой винтовкой террорист открыл огонь по мирным гражданам в двух местах. На улице ха-Шнайм он застрелил троих людей, после чего переместился на улицу Герцля, где убил еще двоих.

На место расправы приехали двое полицейских на мотоциклах и открыли огонь по нападавшему. Террорист был застрелен, однако один из правоохранителей получил тяжелое ранение. Его доставили в больницу.

Скорее всего, террористом является 26-летний палестинец, житель деревни Ябад в Палестине Диа Хамарша. Ранее он отбывал шестимесячный тюремный срок в Израиле за торговлю оружием и членство в террористической организации ФАТХ. Его освободили в 2015 году. Полиция не исключают, что ему помогал другой террорист.

Диа Хамарша

22 марта вооруженный ножом террорист, житель бедуинского населенного пункта Хура, напал на людей в Беэр-Шеве. А 27 марта в израильском городе Хадера в результате теракта погибли два бойца пограничной полиции, еще пятеро людей были ранены.

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