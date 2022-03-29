С сегодняшнего дня Израиль открывает свои границы для ряда украинцев. Ограничения на въезд снимаются только для айтишинков, которые сотрудничают с израильскими компаниями.

Об этом сообщает израильское издание Globes со ссылкой на депутата парламента Рона Каца.

"В прошлом месяце израильские технологические компании боролись за то, чтобы как можно быстрее переправить своих сотрудников в безопасные места. В сотрудничестве с Управлением по народонаселению и иммиграции мы нашли способ помочь им. На первом этапе Израиль сможет предложить "зеленый коридор" тем, кто занимается технологическими профессиями, и их семьям, независимо от их прав или в соответствии с Законом о возвращении. Это ускорит процессы и даст им время для рассмотрения своих следующих шагов", - сказал политик.

Согласно данным израильского издания, в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве за месяц войны зарегистрировались 11 263 украинских беженца, которые не имеют права на постоянное проживание в Израиле.

Напомним, ранее украинская легкоатлетка из Николаева Валентина Верецкая, которой пришлось покинуть родину из-за войны, выиграла международный Иерусалимский марафон.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.