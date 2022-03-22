Украинский боксер Василий Ломаченко, который ранее вступил в ряды теробороны, отказался от боя с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом ради того, чтобы защищать Украину.

Джордж Камбосос с пониманием отнесся к решению Василия Ломаченко не покидать Украину во время войны с Россией и в связи с этим проведет бой в Австралии 5 июня с Дэвином Хэйни.

"Василий Ломаченко, я уважаю твое решение и полностью понимаю его. Я молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, оставайся в безопасности. И однажды, когда я вытру пол Девином Хэйни, мы проведем бой между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя Бог", - написал Камбосос в Twitter.

Напомним, на осень могут перенести и боксерский поединок украинца Усика с британцем Джошуа. В первые дни войны Александр Усик также записался в ряды теробороны.

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