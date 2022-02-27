Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. В ряды тех, кто готов защищать родной город, вступил и известный уроженец Аккермана украинский боксер Василий Ломаченко.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Виталий Граждан.

"Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко! Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо!” – написал мэр, опубликовав совместное фото с Ломаченко.

Ранее "Страна" сообщала, что ВСУ призвали всех украинцев записываться в тероборону.

Также мы писали, что Владимир Зеленский создает иностранный легион теробороны для сопротивления России.

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