Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба попросил тренера не вызывать его на сборы в Москве из-за "непростой ситуации в Украине", где у спортсмена много родственников.

Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза со ссылкой на главного тренера сборной РФ Валерия Карпина.

"В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией в Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за "Зенит", - заявил Карпин.

Кроме того, отказался от участия в сборах и защитник "Зенита" Вячеслав Караваев.

Напомним, 28 февраля международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

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