Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила РПЛ (Российскую премьер-лигу) из состава организации. Соответствующее решение было принято на Совете директоров ассоциации в связи с "экстраординарными и трагическими обстоятельствами".

"Ассоциация европейских лиг разделяет солидарность ко всем пострадавшим в Украине людям и надеется, что ситуация в скором времени вернется к норме" , - сказано в заявлении ассоциации.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили сборную России по футболу от участия во всех турнирах.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



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