Россию исключили из ассоциации. Фото: фликр

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила РПЛ (Российскую премьер-лигу) из состава организации. Соответствующее решение было принято на Совете директоров ассоциации в связи с "экстраординарными и трагическими обстоятельствами".

"Ассоциация европейских лиг разделяет солидарность ко всем пострадавшим в Украине людям и надеется, что ситуация в скором времени вернется к норме" , - сказано в заявлении ассоциации.

Россииз ассоциации профессиональных футбольных лигя исключена

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили сборную России по футболу от участия во всех турнирах.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.

Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС

В нашем онлайн — что происходит в Украине сегодня, 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.