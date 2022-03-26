Украинская легкоатлетка из Николаева Валентина Верецкая, которой пришлось покинуть родину из-за войны, выиграла международный Иерусалимский марафон.

Об этом рассказывает The New York Times.

Сразу после начала войны Валентина, известная бегунья на длинные дистанции, вместе с дочкой покинула Николаев, не успев даже толком собраться в дорогу. Позже она узнала, что ее дом был разрушен.

С огромным трудом перейдя польскую границу, Валентина оставила дочь в Кракове у волонтеров, а сама отправилась в Израиль. Здесь она смогла уговорить организаторов марафона включить ее в число участников.

На старт она вышла без настоящего тренировочного процесса, в одежде и обуви, которые ей дали в Польше, совершенно не рассчитывая на победу - и тем не менее, смогла выиграть.

"Эта победа за мир, за мир в моей стране, и не только в моей стране — за мир во всем мире", - приводит слова Верецкой американское издание. Муж Валентины, тоже бегун, остался в Украине и воюет на фронте.

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