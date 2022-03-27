Вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров.

По словам чиновницы, 27 марта сработали два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей. Всего эвакуировали 1100 людей. Из Мариуполя эвакуировали 586 человек, которые сами выехали из Мариуполя на личном транспорте.

Кроме того, 15 автобусов доехали до блокпоста в Бердянске и завтра должны быть поданы на место сборов: Мелитопольское шоссе, 27, возле городского спорткомплекса. Бесплатно дозаправить машины украинцы могут в Бердянске по адресу: ул. Мелитопольское шоссе, 87б. Верещук напомнила контакты гуманитарных штабов для украинцев:

3-62-76

3-52-52

097-551-59-17

050-439-75-29

Из Рубежного до Бахмута удалось эвакуировать 513 людей. Удалось также достать людей из укрытия под завалами Хлебзавода и школы №5. Чиновница отметила, что их спасли благодаря героизму патрульных полиции Луганской области: несмотря на нарушение режима тишины со стороны оккупантов они обнаружили и спасли всех 155 человек.

Завтра планируют запустить коридоры в Мариуполь и Сумскую область. Верещук добавила, что Украина продолжает работать над открытием новых коридоров.

Кроме того, Верещук обратила внимание на то, что оккупанты продолжают милитаризовать Чернобыльскую зону отчуждения, на что обращал подробное внимание Генеральный штаб в своей сводке. Также она обратила внимание на то, что в зоне отчуждения огромные пожары, но тушить их невозможно из-за оккупантов. Это очень опасно, ведь при горении в воздухе появляются опасные радионуклиды и есть возможность повреждения укрытия над четвертым энергоблоком. Также вице-премьер напомнила о сложностях проведения ротации атомщиков на ЧАЭС.

Верещук потребовала от ООН демилитаризации зоны и введения туда мисси для того, чтобы спасти весь мир от ядерной угрозы.

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