Украинские певец Святослав Вакарчук показал кадры из Одессы после ночного ракетного обстрела, в результате чего были уничтожены объекты критической инфраструктуры. Ролик опубликован в соцсетях исполнителя.

"Всем привет! Я сейчас в Одессе, центр. Позади меня вы видите мешки с песком, баррикады. Одесса готова к обороне. А еще позади меня можно увидеть большой черный дым. Это след от одного из трех взрывов, которые прогремели сегодня утром. От них, собственно, я и проснулся. 5:30 – 6:00 утра", - сказал он.

Также Вакарчук уточнил, что взрывы были очень мощными, однако каких-либо деталей исполнитель раскрывать не стал.

"Что это и как, думаю знает местная власть. Одно могу сказать – война не обходит Одессу стороной. Но военные, с которыми и я встречаюсь, в том числе, уверены – в Одессу враг никогда не войдет", - добавил он.

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