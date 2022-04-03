Служба безопасности Украины заявляет, что нидерландского журналиста Роберта Дулмерса, распространявшего фото и видео последствий ракетных ударов по Одессе, лишили аккредитации и выдворили из Украины, запретив въезд в страну на 10 лет.

В СБУ пояснили, что Дулмерс приехал в Украину 1 марта, получил аккредитацию и был уведомлен о правилах распространения информации.

Напомним, недавно вступил в силу закон, которым запрещается публиковать фото и видео последствий ударов противника, передвижение украинских войск и прочее. Нарушителям грозит тюремный срок.

Ранее мы писали, что украинский певец Святослав Вакарчук показал кадры из Одессы после ночного ракетного обстрела, в результате чего были уничтожены объекты критической инфраструктуры.

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Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".