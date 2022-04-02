В Одессе нарушителей комендантского часа наказывают отжиманиями и приседаниями.

Соответствующее видео появилось в соцсетях. На нем трое парней выполняют физические упражнения прямо посреди проезжей части под надзором вооруженных людей.

После введения комендантского часа в Украине журналисты пообщались с юристами и те объяснили, кто осуществляет контроль за соблюдением режима комендантского часа, а также какова ответственность за его нарушение.

Проверять документы и, соответственно, устанавливать правомерность пребывания на улицах и в других общественных местах во время комендантского часа — полномочия патрулей. Кто входит в патрули, решают местные власти.

Такие патрули имеют право:

задерживать и доставлять в органы или подразделения Национальной полиции лиц, совершивших или совершающих правонарушения;

применять в соответствии с законодательством меры физического воздействия, оружие и специальные средства;

проверять удостоверения, документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие законность пребывания на территории Украины, и пропуска, а в случае их отсутствия задерживать людей и доставлять в органы или подразделения Нацполиции для установления личности;

при необходимости проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и перевозимых грузов;

изымать предметы, являющиеся средством правонарушения, и передавать их органам или подразделениям полиции;

временно ограничивать или запрещать на улицах и дорогах, отдельных участках местности и в других общественных местах пребывание или передвижение лиц, движение транспортных средств, в частности транспортных средств иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций;

выводить лиц из отдельных участков местности и объектов;

эвакуировать транспортные средства;

проникать на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в жилые и другие помещения, на принадлежащие лицам земельные участки в случае преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей;

использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие лицам (по их согласию), предприятиям, учреждениям и организациям, за исключением транспортных средств иностранных консульских учреждений или представительств международных организаций, для предотвращения совершения уголовного правонарушения, преследования и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления или для доставки в лечебные учреждения лиц, которым требуется медицинская помощь, проезда к месту преступления.

Напомним, в Киевской области усилили комендантский час на освобожденных территориях.

Также вКиеве создали военную комендатуру. Она займется комендантским часом и светомаскировкой.