Большинство из диверсантов, которых задержали украинские полицейские, СБУ и другие подразделения - граждане Украины.

Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

"Большинство являются гражданами Украины, которые получали вид на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав с ранее оккупированных территорий. Или даже те, кто находился здесь и в течение определенного времени каким-то образом пересекал границу с рф, там был завербован и затем выполнял определенные задания", - сказал министр.

Он посоветовал украинцам обращать внимание на внезапное возвращение определенных соседей, на атипичное поведение, такое как передвижение, особенно с оружием, лиц, которые не входят в ряды территориальной обороны.

По его словам, когда появляется незнакомое лицо, следует сообщать на 102 или обращаться на горячую линию СБУ.

"Если подтверждается такое атипичное поведение лица, то тогда эта информация отправляется в СБУ, и таким образом определяют тип диверсантов, которые могут работать против Украины", - сказал Монастырский.

Он отметил, что особо следует обращать внимание на подозрительных лиц в районах возле аэропортов и военных объектов.

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