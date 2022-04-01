В Запорожье снова вводят длительный комендантский час. Он стартует в субботу, 2 апреля, в 20:00 и продлится до 05:00 понедельника, 4 апреля. Об этом сообщает местная администрация.

Во время комендантского часа по городу может передвигаться только транспорт по спецпропускам. Горожанам разрешается выходить из дому только для того, чтобы пройти к укрытию по сигналу тревоги. Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать.

Напомним, сегодня в Запорожье ожидают рекордное количество эвакуированных мариупольцев. Колонна выехала из Бердянска.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.