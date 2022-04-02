На территории Киевской области на территории недавно освобожденных населенных пунктов усилили действие комендантского часа.

Об этом сообщает Киевская областная администрация.

Речь идет о населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов. Там комендантский час усилен и будет действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля.

В остальных районах Киева и Киевской области комендантский час продолжит действовать с 21:00 до 06:00.

Временные ограничения останутся в силе со 2 по 3 апреля на территории Киевской области.

Напомним, что в Киеве создали военную комендатуру. Она займется комендантским часом и светомаскировкой.

Ранее в Киевской областной военной администрации заявили, что освобождены Бородянка, Буча и Гостомель. Карта.

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Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

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