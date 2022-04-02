В Киевской области усилили комендантский час на освобожденных территориях
На территории Киевской области на территории недавно освобожденных населенных пунктов усилили действие комендантского часа.
Об этом сообщает Киевская областная администрация.
Речь идет о населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов. Там комендантский час усилен и будет действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля.
В остальных районах Киева и Киевской области комендантский час продолжит действовать с 21:00 до 06:00.
Временные ограничения останутся в силе со 2 по 3 апреля на территории Киевской области.
Напомним, что в Киеве создали военную комендатуру. Она займется комендантским часом и светомаскировкой.
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