С сегодняшнего дня, 28 марта, в Киеве и Киевской области изменили время комендантского часа. Он будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше. То есть он будет длиться с 21:00 до 06:00.

Об этом в своем Телеграм-канале написал мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Важная информация! В Киеве и области меняется время комендантского часа. С сегодняшнего дня, с 28 марта, комендантский час будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше. И продлится с 21:00 до 6:00 утра", - написал Кличко.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.