В нескольких районах Киева отсутствует свет из-за аварии на высоковольтных линиях. Электричество в обесточенных районах города обещают вернуть в 15:00, как только ДТЭК "Киевские электросети" закончит ремонтные работы.

Как заявили в КГГА, из-за боевых действий возле Киева повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу Днепра.

Сейчас специалисты ДТЭК "Киевские электросети" переключают на резервное питание объекты критической инфраструктуры.

Для ликвидации аварии задействованы не менее 7 бригад энергетиков.

"Они будут делать все возможное, чтобы оперативно вернуть свет", - заявили в КГГА.

Ранее мы писали, что сегодня в Киеве завершается отопительный сезон.

Также сообщали, что, по словам советника МВД Украины, радиационный фон в Киеве и области в норме.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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