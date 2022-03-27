В Киеве в понедельник, 28 марта, завершается отопительный период для жилого фонда и объектов инфраструктуры города. Подписано соответствующее распоряжение военной администрации столицы.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

Отключение отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также социально-медицинских учреждениях будут проводить по письменным заявкам их руководителей, добавили киевские власти.

Они напомнили, что столица живет в условиях военного положения, однако работает вся городская инфраструктура. Киевлянам предоставляются все коммунальные услуги. Круглосуточно работают аварийные бригады по устранению повреждений сетей: 150 единиц техники и 400 работников "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканала". Кроме того, в столице курсирует 90 мусоровозов, забирающих отходы с улиц и дворов, в частности, и габаритный мусор, образующийся в результате обстрелов. Более 2,3 тысяч дворников продолжают убирать улицы и дворы.

Ранее "Страна" писала, что с понедельника возобновят дистанционный учебный процесс в школах и вузах.

Также мы сообщали, что в "Дии" будут собирать информацию о поврежденном и уничтоженном во время войны имуществе.