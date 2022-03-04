Город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, до сих пор остается без отопления из-за боев.

Об этом в Телеграм сообщил мэр Дмитрий Орлов.

"В связи с повреждением участка магистрального трубопровода, поставка тепловой энергии на город пока невозможна. Специалисты ЗАЭС проводят аварийно-восстановительные работы. Ориентировочная дата возобновления теплоснабжения – 5 марта", - сообщил городской голова.

Напомним, что днем 3 марта, российские войска захватили город Энергодар Запорожской области. А поздно ночью начались первые сообщения про обстрел атомной станции.

"Страна" разбиралась, что произошло этой ночью на Запорожской АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

После вторжения в город мэр Дмитрий Орлов сообщал, что в Энергодаре Запорожской области, который вчера атаковали российские войска, сейчас тихо. В городе российских военных не замечено.

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