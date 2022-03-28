В ночь с 27 на 28 марта в Дарницком районе Киева остатки сбитой ракеты рухнули на частную усадьбу. После этого начался пожар.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"27 марта в 23:12 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию бойцы установили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частного дома в гараже", - сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, локализовать пожар удалось к 00:27, ликвидировать - к 01:24. На месте было задействовано 2 единицы пожарной техники и 8 человек личного состава.

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