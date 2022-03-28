Украинская железная дорога "Укрзализныця" запустит в Киеве полноценный кольцевой маршрут электрички. Это нужно для того, чтобы жители левого берега столицы безопасно и быстро могли добраться до центрального вокзала, который находится на правом берегу Днепра.

Кроме того, электричка будет проходить через Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь, где движение транспорта затруднено.

Сообщается, что поезда с Дарницы в направлении Выдубичей (по часовой стрелке) будут отправляться каждый час с 6:10, последний рейс - в 18:10.

Поезда с Дарницы в направлении Троещины (против часовой стрелки) будут отправляться каждый час, начиная с 6:15, последний рейс - в 18:15. Последние рейсы в обоих направлениях будут следовать на станцию Святошин.

Скриншот: Telegram/Укрзалізниця

Ранее "Страна" рассказывала, что "Укрзализныця" возвращает оплату на часть поездов.

Также мы писали, что "Укрзализныця" вернула на рельсы поезд Интерсити до Перемышля.