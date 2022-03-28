В Киеве запускают кольцевую электричку с правого на левый берег столицы
Украинская железная дорога "Укрзализныця" запустит в Киеве полноценный кольцевой маршрут электрички. Это нужно для того, чтобы жители левого берега столицы безопасно и быстро могли добраться до центрального вокзала, который находится на правом берегу Днепра.
Кроме того, электричка будет проходить через Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь, где движение транспорта затруднено.
Сообщается, что поезда с Дарницы в направлении Выдубичей (по часовой стрелке) будут отправляться каждый час с 6:10, последний рейс - в 18:10.
Поезда с Дарницы в направлении Троещины (против часовой стрелки) будут отправляться каждый час, начиная с 6:15, последний рейс - в 18:15. Последние рейсы в обоих направлениях будут следовать на станцию Святошин.
Скриншот: Telegram/Укрзалізниця
Ранее "Страна" рассказывала, что "Укрзализныця" возвращает оплату на часть поездов.
Также мы писали, что "Укрзализныця" вернула на рельсы поезд Интерсити до Перемышля.