"Укрзализныця" запускает челночные поезда Дарница-Святошино для обеспечения беспроблемного переезда с левого берега Киева на правый и обратно.

Об этом сообщает соответствующая инфографика, опубликованная в Telegram-канале "Укрзализныци".

Стоимость проезда в поездах составит 15 гривен.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" возвращает платный проезд в поездах.

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