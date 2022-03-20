"Укрзализныця" со следующей недели возвращает платный проезд в поездах, однако не на всех направлениях.

Глава компании Александр Камышин заявил, что платными будут поезда в направлениях с запада в центр, на восток и на юг, а также за границу.

При этом эвакуационные поезда и электрички останутся бесплатными.

Ранее "Страна" публиковала график эвакуационных поездов из Киева, Харькова, Днепра и Краматорска на 20 марта.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Беларусь вывезла из Украины своих дипломатов, Россия заявила об использовании в Украине новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", а Зеленского продолжили критиковать за антинатовскую риторику.

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