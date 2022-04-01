После того, как российские оккупанты отступили с территории Бучи местный горсовет призывает горожан не заходить на территорию кондитерской фабрики "Делиция", поскольку она заминирована, а продукция отравлена.

Такое предупреждение опубликовано на странице Бучанского горсовета в соцсети.

"Очень просим не заходить на кондитерскую фабрику "Делиция", поскольку рашисты заминировали территорию фабрики, а печенье отравили", - говорится в сообщении.

Напомним, секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский сообщил, что действительно часть войск отведена, но в городе остаются диверсионные группы, а потому его освобождение продолжается. И поэтому возвращаться в город жителям категорически нельзя.

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