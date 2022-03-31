В Киеве создана военная комендатура. Возглавит созданную структуру генерал-майор Виктор Плахтий.

Об этом сообщается в приказе Киевской городской военной администрации.

"Комендатура создана для организации и обеспечения мероприятий во время введения комендантского часа и установления специального режима светомаскировки. А также для координации действий военных формирований, правоохранительных органов, органов власти и военного управления", - сказано в документе.

Напомним, сегодня, 31 марта, британская разведка прогнозирует ожесточённые бои под Киевом в ближайшие дни, несмотря на заявления российской стороны о сокращении военной активности в этом регионе.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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