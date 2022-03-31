Британская разведка прогнозирует в ближайшие дни под Киевом ожесточённые бои, несмотря на заявления российской стороны о сокращении военной активности в этом регионе.

Отчет разведки опубликован в Twitter Минобороны Британии.

В целом прогноз выглядит так:

Несмотря на российские заявления о сокращении военной активности в районе Чернигова, там продолжаются значительные обстрелы;

Российские военные продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева на фоне вывода некоторых подразделений. Британские военные ожидают, что на окраинах города в ближайшие дни могут начаться тяжелые бои;

Тяжелые бои продолжаются в Мариуполе, который является главной целью российской армии. При этом украинские военные по-прежнему контролируют центр города.

Напомним, в Кремле ответили на призывы россиян "идти до конца" по Украине и заявили, что "Сталинграда не будет".

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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