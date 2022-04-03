В Минобороны РФ отчитались об атаке на Одесский нефтеперерабатывающий завод. Это уже второй НПЗ Украины, который пострадал от ракетного удара России.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"К счастью раненых людей нет, повреждены дома – выбиты стекла, разрушены кровли крыш от обломков. Коммунальные службы уже на месте. Мы будем оказывать всю необходимую помощь тем, у кого повреждено жилье. Ситуация контролируется в настоящее время. Хочу попросить граждан сохранять спокойствие", - заявил Труханов.

Он не уточнил, в каком состоянии сейчас находится завод. Известно, что после авиаудара около трех часов утра в некоторых районах Одессы начался пожар. Жителям рекомендуют закрыть окна и не мешать городским службам выполнять свою работу. Также горсовет напомнил, что не нужно публиковать фото и видео последствий ракетного удара.

Напомним, российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Одессе.

Как сообщала "Страна", 2 апреля губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин заявил, что Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который считают одним из самых больших в Украине, уничтожен вследствие ракетного удара России.

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