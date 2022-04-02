Губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин заявил, что Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) уничтожен вследствие ракетного удара сегодня ночью.

Об этом губернатор сообщил в Telegram.

"К сожалению, инфраструктура предприятия уничтожена. Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар", - написал Дмитрий Лунин.

По его словам, экологической катастрофы нет, несколько человек пострадали, но их жизни ничто не угрожает.

Это был единственным работающий украинский НПЗ (кроме Шебелинского, который был остановлен сразу после войны). Кременчугский НПЗ принадлежит Игорю Коломойскому.

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Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

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