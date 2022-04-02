Почти по всей Украине объявили воздушную тревогу, граждан призывают пройти в укрытия. Карта
Почти во всех областях Украины в 17:15 объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно уходить в укрытия.
Об этом сообщает сервис "Укрзен".
Из-за угрозы авиаудара РФ в большинстве областей Украины объявлено о воздушной тревоге. Об опасности вечером 2 апреля известили в таких регионах:
- Львововская область;
- Ивано-Франковсккая область;
- Ровенская область;
- Волынская область;
- Хмельницкая область;
- Киевская область;
- Черкасская область;
- Кировоградская область;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Полтавская область;
- Днепропетровская область;
- Харьковская область.
Жителей этих городов и областей просят немедленно спуститься в укрытие. Там следует оставаться до отмены сигнала о воздушной тревоге.
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