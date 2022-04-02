Сразу во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Фото: КГГА

Почти во всех областях Украины в 17:15 объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно уходить в укрытия.

Об этом сообщает сервис "Укрзен". 

Из-за угрозы авиаудара РФ в большинстве областей Украины объявлено о воздушной тревоге. Об опасности вечером 2 апреля известили в таких регионах:

  • Львововская область;
  • Ивано-Франковсккая область;
  • Ровенская область;
  • Волынская область;
  • Хмельницкая область;
  • Киевская область;
  • Черкасская область;
  • Кировоградская область;
  • Донецкая область;
  • Запорожская область;
  • Полтавская область;
  • Днепропетровская область;
  • Харьковская область.

Жителей этих городов и областей просят немедленно спуститься в укрытие. Там следует оставаться до отмены сигнала о воздушной тревоге.

Напомним, в Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины дали рекомендации, как избежать переохлаждения и простуды в условиях войны, находясь в бомбоубежище.

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Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.

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